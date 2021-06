De Boer geeft duidelijkheid: 'De Ligt niet bij selectie, Stekelenburg eerste keeper'

Frank de Boer heeft zaterdagmiddag duidelijkheid gegeven over zijn plannen voor zondag als Oranje aantreedt tegen Oekraïne. "Matthijs de Ligt zit niet bij selectie. Maarten Stekelenburg is onze eerste keeper."

De Ligt liep een week geleden, bij het trainingskamp in het Portugese Faro, een blessure aan zijn lies op en trainde vervolgens niet meer volledig met de groep mee. De 21-jarige centrale verdediger schatte afgelopen donderdag zijn kansen om de eerste EK-wedstrijd te halen op 60 procent.

Nu is dus duidelijk dat de Juventus-verdediger niet in actie zal komen zondagavond. "Hopelijk duurt het toernooi nog lang voor ons en dan gaan we hem nog keihard nodig hebben. Als het de finale was, hadden we hem waarschijnlijk wel opgesteld, maar nu gaan we geen onnodig risico nemen", legt De Boer uit.

'Alle respect voor Tim'

De Boer moest een nieuwe eerste keeper kiezen omdat hij Jasper Cillessen vanwege een corona-besmetting thuisliet. "Het is een moeilijke keuze geweest ", zei bondscoach De Boer op zijn laatste persconferentie voor de eerste wedstrijd van Oranje zondag op het EK tegen Oekraïne. "Alle respect voor Tim, maar ik heb voor Maarten gekozen."

De 38-jarige Stekelenburg is de oudste speler op dit EK. Hij maakte al deel uit van de selectie van Oranje voor het EK van 2004 in Portugal. De geboren Haarlemmer leek in 2016 zijn laatste interland te hebben gespeeld.

