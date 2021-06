Judoka Meyer op WK in herkansingen om brons

Judoka Roy Meyer kan bij de WK in Boedapest hooguit brons veroveren bij de zwaargewichten. De 30-jarige Brabander moest het in de kwartfinales van de klasse boven 100 kilogram afleggen tegen Gela Zaalisjvili uit Georgië, die Meyer op de grond in een houdgreep nam en ippon scoorde.

De Nederlandse judoka begon in Boedapest met een 'bye' in de eerste ronde en won daarna twee partijen. Meyer gaat het nu in de herkansingen opnemen tegen Temoer Rachimov uit Tadzjikistan.

Bij de vorige WK, twee jaar geleden in Tokio, pakte de judoka uit Breda brons.

Spijkers uitgeschakeld

Niet Meyer, maar Henk Grol mag Nederland bij de zwaargewichten vertegenwoordigen op de Spelen van Tokio. Grol versloeg Meyer in april bij de EK in Lissabon. De 36-jarige Veendammer slaat de WK in Boedapest over.

Jur Spijkers werd in de derde ronde uitgeschakeld. Ook hij begon met een bye, maar werd na winst van zijn eerste partij verslagen door de Japanner Kokoro Kageura. Die besliste de partij in de golden score.