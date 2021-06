Alle stemmen geteld, maar fraudeclaims vertragen uitslag verkiezingen Peru

Het land is daarnaast keihard getroffen door de coronacrisis. Peru heeft gerekend per hoofd van de bevolking het hoogste aantal coronadoden ter wereld. Van de 32 miljoen Peruanen overleden er zeker 187.000 aan corona. De economie is in elkaar gestort. Twee miljoen Peruanen raakten werkloos tijdens de coronacrisis, een derde leeft in armoede.

"We leven in een gepolariseerd land", zei Francisco Sagasti, de aftredende president. "Respect voor democratie en de democratische instituties is essentieel." Beide kandidaten ondertekenden van tevoren een "eed voor democratie". Dat was geen overbodige luxe in het land dat vorig jaar november in een week tijd opeens drie presidenten kende.

De woorden rust en stabiliteit klonken in de verkiezingscampagnes daarom veelvuldig, maar vooralsnog lijkt daar weinig van terecht te komen. De verkiezingen en het gesteggel over de uitslag benadrukken de verdeeldheid die er al was, zeggen analisten.

Stad vs. platteland

Pedro Castillo is een voormalig basisschoolleraar zonder politieke ervaring. Zijn aanhang woont vooral op het platteland, in kleine dorpjes in het Andesgebergte waar veel armoede heerst. Keiko Fujimori, de dochter van oud-president Albert Fujimori die in de cel zit voor verduistering van miljoenen dollars, heeft juist veel medestanders in stedelijke gebieden onder de middenklasse en de elite.

Zelf is Fujimori ook betrokken bij een corruptiezaak waarvoor ze dertig jaar cel kan krijgen, en al dertien maanden in voorarrest heeft gezeten. Ze vecht nu 500.000 stemmen aan die in ruraal gebied zijn uitgebracht. Dit tot woede van Castillo en zijn aanhang. Als ze president wordt, is ze tijdens haar termijn van vijf jaar beschermd tegen rechtsvervolging.

Schrikbeeld Venezuela

Castillo wil dat 10 procent van het bbp wordt uitgegeven aan onderwijs. Nu is dat 3,5 procent. Daarnaast wil hij nieuwe belastingafspraken maken met mijnbedrijven. Peru is een van de grootste koperproducenten ter wereld, maar het gewone volk ziet daar veel te weinig van terug, zegt Castillo.

Tegenstanders vrezen dat hogere belastingen nadelig zijn voor de economie en schetsen het schrikbeeld van Cuba en Venezuela, als Castillo aan de macht komt. Zijn meer gematigde economische adviseur Pedro Francke heeft echter gezegd dat Castillo niet van plan is bedrijven te nationaliseren.

Fujimori lijkt weinig kans te maken om alsnog tot president te worden uitgeroepen. Onafhankelijke waarnemers van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) zeggen "geen serieuze onregelmatigheden" te hebben aangetroffen tijdens de verkiezingen. Toch is de OAS terughoudend: "Kandidaten moeten niet tot winnaar uitgeroepen worden totdat alle uitdagingen zijn opgelost."