Herlings is zo fit als hij maar kan zijn: 'Ik moet verstandig rijden dit jaar'

Niet alleen aan zijn lijf is gesleuteld, ook de motor van de KTM-coureur is onder handen genomen. "We hebben wat dingen veranderd gedurende de winter. Die hebben we natuurlijk tijdens de training getest. Maar je weet pas in wedstrijdverband, als je met veertig jongens tegelijk vertrekt, echt hoeveel beter-ie is bij de start en hoe de motor gaat reageren tijdens de wedstrijd. Dat moet dus nog blijken."

Dat laatste mede dankzij een operatie aan de enkel die de 26-jarige Brabander ijlings liet uitvoeren toen hij door de val in Italië voorlopig toch niet meer aan crossen toe zou komen. "Ik heb er nu minder hinder van met crossen. Minder last en minder pijn. Door die pijn ging ik anders op de motor zitten, een beetje verkrampt. Het was bij de landing na een sprong niet van 'au, au, ik ga dood van de pijn', maar het irriteerde wel. Dat is nu een stuk minder."

Net als veel van zijn collega's, van wie de Sloveen Tim Gajser als titelhouder aan de start verschijnt, weet Herlings niet goed wat hij van die eerste wedstrijd kan verwachten. "Het is natuurlijk een test voor iedereen. Iedereen heeft lang geen wedstrijden meer op het hoogste niveau gereden, op WK-niveau. Alleen een wedstrijdje hier, wedstrijdje daar. Even afwachten dus. Maar ik ben zo fit als ik maar kan zijn."

Natuurlijk staat motocrosser Jeffrey Herlings te popelen. Vorig jaar kwam zijn MXGP-seizoen voortijdig ten einde door een onfortuinlijke duikeling tijdens de training voor de Grand Prix van Faenza en dit jaar hield de coronapandemie de boel op. Maar komende zondag is het zover: met de Grand Prix van Rusland in Toeapse gaat eindelijk het WK-seizoen op gang komen.

Wat Herlings wel al weet, is hoe hij het nieuwe seizoen ingaat. "In ieder geval met een andere mindset dan voorheen. Je kunt eigenlijk geen wedstrijd missen, anders ben je de titel al zo goed als kwijt. Dus we moeten slim zijn dit jaar. Verstandig rijden. Beter om het podium een keer te laten schieten, als we maar wel laten zien dat we er elk wedstrijd zijn. Dat is de doelstelling voor dit seizoen."

En wie weet leidt dat dan na zijn drie eindzeges in de MX2 (2012, 2013, 2016) en die ene in de MXGP (2018) tot een vijfde wereldtitel. Hij zou dan halverwege het recordaantal komen dat de Belg Stefan Everts tussen 1991 en 2006 bijeen crosste. Aan een verbetering durft Herlings niet te denken. "Nee, dat is niet realistisch. Daarvoor heb ik te veel jaren gemist", verwijst de brekebeen naar door blessures verstoorde seizoenen.

Nog elf

Een andere mijlpaal - ook in het bezit van Everts - ligt echter wel binnen handbereik. En daar is de coureur zich van bewust ook. "Ja, 101 grandprix-overwinningen. Ik ben al een heel eind op weg. Ik heb er nu 90. Nog elf dus. Dat klinkt niet als veel als je er al 90 hebt gehaald. Maar het moet toch nog maar gebeuren."

Aanlokkelijk is het in ieder geval wel. "Op Nederlands niveau heb ik al heel veel nagelaten en records gebroken. Er is nooit iemand geweest die vier keer wereldkampioen is geworden, zo veel GP's heeft gewonnen, noem maar op. Maar dit is een wereldrecord. Dus als je dat kunt verbeteren... Het is niet zo groot als die wereldtitels, maar je komt wel in de boeken."