Embolo breekt de ban en kopt Zwitserland op 1-0 tegen Wales

Breel Embolo breekt de ban en zet de Zwitsers op 1-0 tegen Wales! Hij kopt een hoekschop van Shaqiri via de grond binnen. De voorsprong is verdiend, want Wales heeft nog weinig laten zien.

De hoekschop volgde op een eerdere kans voor Embolo, die zich door de defensie van Wales wurmde en zijn schot door keeper Ward over het doel zag worden getikt.

Wales-Zwitserland 0-1