Roemeen opgepakt in zaak van in vrachtwagen gestikte Vietnamezen

In Italië is een Roemeen opgepakt voor betrokkenheid bij een mensensmokkelzaak, die leidde tot de dood van 39 Vietnamese migranten in Engeland. Zij werden in oktober 2019 in de buurt van Londen gevonden in een koeltruck.

De Vietnamezen waren gestikt of omgekomen door oververhitting, bleek later uit de autopsie. De in Milaan aangehouden Roemeen (28) zou de vrachtwagen hebben geleverd, waarmee de migranten naar Engeland werden vervoerd. Er was een internationaal opsporingsbevel tegen de man uitgevaardigd.

Anderen veroordeeld

Eerder werden in deze zaak twee leiders van een bende mensensmokkelaars veroordeeld tot gevangenisstraffen van 27 en 20 jaar. De twee bestuurders van de vrachtwagen kregen 13 jaar en 18 jaar celstraf.

De Vietnamezen betaalden allemaal duizenden euro's aan de mensenhandelaren voor de oversteek naar Engeland. Ze zaten urenlang in een snikhete, hermetisch afgesloten truck.

Uiteindelijk werden hun lichamen gevonden in de verlaten vrachtwagen op een industrieterrein in Grays, bij Londen.