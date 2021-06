'De Beer uit Minsk' is niet meer; sprintlegende Igor Zjelezovski (58) overleden

De Wit-Russische oud-schaatser Igor Zjelezovski is op 58-jarige leeftijd overleden. Zjelezovski, die aan zijn enorme postuur de bijnaam 'De Beer uit Minsk' dankte, werd eind jaren tachtig en begin jaren negentig zes keer wereldkampioen sprint en is daarmee recordhouder.

Zjelezovski behaalde zijn eerste wereldtitel sprint in 1985, op het ijs van het nog onoverdekte Thialf. "Dat WK herinner ik me nog het best", zei hij in 2010. "Ik was 21 en werd wereldkampioen. Dat was het mooiste toernooi van mijn leven, het maakte de meeste indruk op me."

Bekijk hieronder de reportage die verslaggever Jeroen Stekelenburg in 2010 maakte in Moskou: