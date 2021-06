Oekraïense perschef krijgt berichtje: 'We gaan met dat shirt spelen'

De eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op het EK is zondagavond live te zien bij de NOS op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena begint om 21.00 uur en is uiteraard ook te volgen via NPO Radio 1.

Roman Bezoes, speler van AA Gent, wil er weinig over zeggen. "Ik denk dat ik deze vraag niet kan beantwoorden, dan moet je aan de bond vragen. Zij beslissen daarover..."

De perschef is duidelijker. "Alles is goedgekeurd door de UEFA, de voorzitter van de Oekraïense bond is erover in gesprek met de UEFA. Meer kan ik er niet over zeggen." Niet veel later krijgt de perschef een berichtje op zijn telefoon en schept hij duidelijkheid. "We gaan in het shirt spelen, het is goedgekeurd."

