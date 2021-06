Dat goedkope pakketje uit China wordt vanaf 1 juli een stuk duurder

Op 1 juli gaan nieuwe Europese regels in over het kopen van producten van buiten de Europese Unie. Daardoor moet je ook voor dingen van minder dan 22 euro btw betalen. Nu zijn bestellingen van onder de 22 euro nog uitgezonderd van de btw van 21 procent.

Door de nieuwe regels worden kleine bestellingen van Chinese webshops als AliExpress en Wish dus 21 procent duurder. En als webshops niet meedoen aan het nieuwe systeem van de EU om die btw meteen te innen bij de bestelling, ben je nóg duurder uit. Want dan moet je ook nog eens afhandelingskosten betalen.

Die btw wordt dan pas geïnd als het pakketje in Nederland is aangekomen, bijvoorbeeld door PostNL. En die int dan naast de 21 procent btw ook nog eens extra afhandelingskosten van 4 euro als je online betaalt en 7 euro als je bij een pakketpunt betaalt.

Afhandelingskosten of éénloketsysteem

Vanaf 1 juli moet je dus goed opletten of een webshop al btw berekent bij een bestelling en dus meedoet aan het zogeheten éénloketsysteem van de EU. Want anders word je later dus alsnog met extra kosten geconfronteerd.

En als je nu al iets hebt besteld, maar dat pakketje komt pas op 1 juli of later in Nederland aan, dan moet je ook alsnog btw betalen. Want dan gelden de nieuwe regels.

Dit gaat je pakketje kosten: