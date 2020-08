Erehaag en fakkels bij uitvaart Arie den Dekker in Oss

Met een erehaag en brandende fakkels hebben ongeveer 250 mensen in Oss afscheid genomen van Arie den Dekker. Hij stak zichzelf afgelopen maandag in brand bij het gemeentehuis omdat hij in Oss geen woonruimte kreeg voor zichzelf en zijn honden. Hij voelde zich in de steek gelaten door de gemeente en justitie.

De uitvaart van Den Dekker is vanmiddag in besloten kring. Vandaar dat het idee ontstond voor de erehaag bij het gemeentehuis, meldt Omroep Brabant.

De 54-jarige Den Dekker meldde zich in 2018 bij de politie als getuige van een liquidatie. Daarna werd hij ernstig bedreigd. Zijn huis werd tot twee keer toe in brand gestoken en hij kwam in een getuigenbeschermingsprogramma, dat vorig voorjaar werd beëindigd.

Kosten noch moeite gespaard

De burgemeester van Oss, Wobine Buijs-Glaudemans, zei eerder dat de gemeente "kosten noch moeite" heeft gespaard om de dakloze Den Dekker te helpen, maar dat dat niet mocht baten. "We stellen wel grenzen aan gedrag."

Den Dekker gooide eerder poep over zichzelf heen voor de deur van het gemeentehuis en hij gooide vis naar binnen. De gemeente zei dergelijk gedrag niet te willen belonen. Er is een onafhankelijk onderzoek naar de zaak aangekondigd. Hoe dat precies vorm krijgt en wie het gaat uitvoeren, is nog niet bekend.