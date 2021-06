Van der Vaart roept op: 'Géén 5-3-2! Anders moeten we het niet eens uitzenden'

Daar was zijn voormalige concurrent op het middenveld van Oranje het niet mee eens. "Met vijf verdedigers tegen Oekraïne, Oostenrijk en Macedonië? Nee, dan moet je het niet eens uitzenden."

Oud-internationals Rafael van der Vaart en Wesley Sneijder waren verdeeld in hun opvattingen. Sneijder keek naar de kwaliteiten van de selectie van bondscoach Frank de Boer en oordeelde: "Je hebt geen sterke buitenspelers. Dus 5-3-2."

Met een klinkende 3-0 zege van Italië op Turkije, is het EK van 2020 dan toch eindelijk begonnen. Voor het Nederlands elftal start het toernooi zondag pas, met de eerste groepswedstrijd tegen Oekraïne. Tot die tijd zal de opstelling voer zijn voor een hevige discussie. En die discussie begon al tijdens de eerste uitzending van Studio Europa.

Van der Vaart noemde zijn ideale opstelling. "Ik ga voor een 4-3-3. En een keeper uiteraard, Stekelenburg. Iedereen in Nederland is bekend met dat systeem. En we hebben allemaal gezien: dat 5-3-2, dat werkt niet echt."

In de verdediging zet de 109-voudig international deze vier spelers, van rechts naar links: Denzel Dumfries, Matthijs de Ligt, Daley Blind en Owen Wijndal. "Nee, geen Stefan de Vrij. In mijn ogen is De Ligt beter. Wijndal op links, omdat hij zich goed heeft ontwikkeld. Hij gaat het doen."

Op het middenveld: "Frenkie de Jong in de punt naar achteren. Om hem draait alles. Daarnaast Georginio Wijnaldum als rechtshalf en Ryan Gravenberch op links. Hij heeft eigenlijk alles als middenvelder. Kan voetballen, heeft power, gaat heen en weer."