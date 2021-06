Rotterdams koor blij dat het weer mag • 1265 nieuwe besmettingen, 1 patiënt overleden

De president van de Democratische Republiek Congo slaat alarm over de toename van coronapatiënten. De ziekenhuizen worden "overstelpt", zei president Tshisekedi. "Ik ga drastische maatregelen nemen om deze toename de baas te worden."

Vooral de delta-variant is in Congo in opkomst. De gezondheidsautoriteiten meldden vandaag 254 nieuwe covid-besmettingen. Dat is niet veel op een bevolking van meer dan 100 miljoen, maar lang niet alle besmette personen worden getest. Het officiële dodental van 830 is een grove onderschatting van het werkelijke aantal coronadoden, menen experts. Die wijzen er ook op dat de ziekenhuizen slecht zijn uitgerust om een nieuwe golf van coronapatiënten te behandelen. "De aanvoer van zuurstof is een groot probleem", zegt een geneeskundige van de universiteit van Kinshasa tegen persbureau Reuters.

Het vaccineren kwam in de Democratische Republiek Congo pas in april op gang, een maand later dan eerst de bedoeling was. De vertraging is veroorzaakt door zorgen over de zeer zeldzame bijwerkingen van het AstraZeneca-vaccin. Inmiddels zijn 30.000 doses toegediend.

In Afrika heeft nu 2.2 procent van de bevolking ten minste één dosis van een vaccin toegediend gekregen. Wereldwijd is dat 13 procent en in de zeven grootste westerse industrielanden, de G7, meer dan de helft.

Het is essentieel dat deze landen 50 miljard euro beschikbaar stellen voor de aankoop van vaccins voor niet-westerse landen, zei Hans Kluge, de Europese directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie gisteren in Nieuwsuur.

'Nog 50 miljard nodig om de niet-westerse landen te vaccineren'