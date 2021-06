70 miljoen prikken in het Verenigd Koninkrijk • Mbo'ers komen moeilijker aan werk

We zijn pas écht van corona af als heel de wereld toegang heeft tot vaccins. Daarom is het essentieel dat de G7-landen 50 miljard euro beschikbaar stellen voor niet-westerse landen. Dat zegt Hans Kluge, de Europese directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in Nieuwsuur. Hij hoopt dat de westerse landen over de eigen belangen heen stappen om miljarden vaccins voor de rest van de wereld beschikbaar te stellen.

"We willen aan het einde van het jaar ten minste 30 procent van de wereldbevolking een vaccin hebben gegeven. Als we dat willen halen, hebben we nog zo'n 500 miljoen vaccins nodig voor het einde van het jaar. Maar volgende maand al 100 miljoen." In totaal zijn er volgens de WHO 11 miljard doses nodig om de wereldbevolking in te enten.

'Nog 50 miljard nodig om de niet-westerse landen te vaccineren'