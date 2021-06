1992 aan de beurt voor prikafspraak • 'VK overweegt einde lockdown uit te stellen'

Pieter Zwart, topman van Coolblue, vindt dat er door Sywert van Lienden "op schandalige wijze" misbruik is gemaakt van zijn bedrijfsnaam "en vooral ons vertrouwen". Dat zegt hij in een interview met De Volkskrant. Coolblue raakte ruim 400.000 euro aan voorschotten kwijt door betrokkenheid bij de Stichting Hulptroepen Alliantie van Van Lienden.

Zwart wilde met het geld de non-profitstichting van Van Lienden en zijn twee compagnons op gang helpen. "Het is nooit in me opgekomen dat ze het geld konden terugbetalen", zegt de topman tegen de krant. "Ik dacht: die jongens hebben hun baan opgezegd om iets moois op te bouwen, dan wil ik ze niet gaan plukken. We wilden iets goeds doen, maar dan blijkt een jaar later dat er buiten ons om een deal met de overheid is gekookt via een commerciële bv."

De Coolblue-topman kon het niet geloven. "Mij is nooit, nooit, nooit iets verteld. Onze strikte voorwaarde was juist dat alles op non-profitbasis moest gebeuren." Zwart sluit niet uit dat er stappen worden ondernomen tegen Van Lienden en zijn twee compagnons.