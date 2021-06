Visser zegt te zijn opgeslokt én uitgespuugd door walvis

Een Amerikaanse kreeftenvisser zegt dat hij is opgeslokt door een bultrug en vervolgens is uitgespuugd. Hij is slechts lichtgewond geraakt. Experts spreken van een wonder, schrijven Amerikaanse media.

"Ik was aan het duiken naar kreeften toen een bultrug me probeerde op te eten", schrijft Michael Packard (56) op sociale media. "Ineens werd het pikkedonker." In eerste instantie dacht de visser dat hij was aangevallen door een haai, maar hij voelde geen scherpe tanden en had geen verwondingen.

"Toen dacht ik: o mijn god, ik zit in de bek van een walvis en hij gaat me doorslikken", vertelt Packard. "Ik dacht dat ik doodging. Ik heb wat blauwe plekken, maar geen gebroken botten", zegt hij.

Hij kon ademen door de zuurstofstoffles die hij nog meedroeg. Packard denkt dat hij 30 seconden in de bek vastzat. "Ik zag licht en toen begon hij met zijn kop te schudden en voordat ik het wist lag ik weer in het water." Hij werd gered door zijn collega's. Een van hen zegt dat hij zag dat de walvis Packard uitspuugde.

Verkeerde plek op verkeerde moment

Jooke Robbins van het Centrum voor Kuststudies in Provincetown doet onderzoek naar bultruggen. Zij zegt niet te twijfelen aan het verhaal van Packard. "Ik denk niet dat hij het verhaal verzon want ik ken de mensen die erbij betrokken waren. Dus ik heb alle reden om te geloven wat ze zeggen", zei ze tegen persbureau AFP.

Ze zegt dat ze niet eerder over zo'n ongeluk heeft gehoord. "Maar het zou kunnen dat Packard gewoon op de verkeerde plek op het verkeerde moment was."

Volwassen bultruggen kunnen 16 meter lang worden met een gewicht van 30 ton. Bultruggen zijn niet agressief. Ze eten vooral kreeftachtigen en vissen.

Mensen staan niet op het menu van de dieren. "Hun bek is vrij breed maar hun keel is tamelijk smal. Een walvis kan op geen enkele manier iets groots als een mens doorslikken", aldus Robins. Daarom denkt ze dat de visser niet opzettelijk is opgeslokt.