Het gouden wapen van de Oranje-hockeyers? Twee spelers met een 'wereldcorner'

Ook op de EK in Amsterdam kan de Nederlandse mannenploeg weer gebruik maken van dat wapen; tegenwoordig hebben alle landen wel een cornerspecialist in hun ploeg.

"Ze hebben allebei echt een wereldcorner. Dat is lekker", vindt ook Jaap Stockmann. De voormalig keeper van Oranje weet maar al te goed hoe moeilijk het is om een strafcorner te verdedigen, zeker als tegenstanders niet weten op welke van de twee specialisten ze zich moeten richten."

"De hiërarchie is duidelijk: Mink (32 jaar) heeft nog wel iets meer status. Maar als je in de competities kijkt en naar het Nederlands elftal, dan staat Jip er wel naast. Hij heeft onwijs veel snelheid. Ik denk dat hij op dit moment iets harder is dan die van Mink; hij zit echt in de bloei van zijn carrière en pusht onwijs goed", prijst Lomans de strafcorner van de 23-jarige Janssen.

"De afgelopen jaren hebben we eigenlijk alleen Mink van der Weerden gehad die een topcorner had vanaf de cirkel. Tegenstanders wisten: Van der Weerden is de enige schutter op de kop van de cirkel, daar lopen we op. Nu heb je veel meer variatie, met twee echte topschutters. Dat is heel moeilijk te verdedigen. En ook voor de schutter is het lekker omdat je niet meer alle druk op je schouders krijgt", aldus Stockmann.

De Nederlandse hockeymannen plaatsten zich voor de finale door België via shoot-outs te verslaan. Doelman Pirmin Blaak vervulde daarbij een heldenrol. Hij kijkt in onderstaande video terug op de halve finale en vooruit naar de strijd om EK-goud. "We gaan er vol in."