RIVM: 'Het gaat goed en steeds beter'

Nederlanders verheugen zich massaal op de nieuwe tijd, de tijd waarin SARS-CoV-2 weg is. Ze willen meer versoepelingen en houden zich steeds minder aan de nog geldende regels. Dat bleek uit het woensdag gepubliceerde maandelijkse corona-onderzoek van I&O Research in opdracht van de NOS.

Bij al het goede nieuws over het verloop van de epidemie is minstens één, niet onbelangrijke kanttekening te maken. Namelijk die over de opkomst van de Indiase variant, die nog een stuk besmettelijker zou zijn dan de Britse variant en waartegen de bescherming van vaccins mogelijk net iets minder is.

Daarover, over het seizoenseffect en het succes van de vaccinaties tegen covid-19, sprak de NOS donderdagmiddag met Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM en Jacco Wallinga, hoofdmodelleur van dat instituut.

Het zomerse weer gaat de verspreiding van SARS-CoV-2 tegen, maar ook vaccinaties doen dat. Hoe onderscheid je dat seizoenseffect?

Jacco Wallinga: "We berekenen het reproductiegetal dat de verspreiding van het virus weergeeft sinds februari 2020. Daarbij bekijken we allerlei factoren die veranderingen in dat R-getal kunnen veroorzaken, waaronder de temperatuur en de absolute luchtvochtigheid. Natuurlijk weten we ook heel zeker dat de genomen maatregelen erop van invloed zijn, of het loslaten daarvan. Of het gedrag van mensen.

We schatten in welke mate we veranderingen kunnen herleiden naar factoren die variëren met de seizoenen. Dan zien we een zekere samenhang tussen enerzijds de temperatuur en de absolute luchtvochtigheid, die twee lopen min of meer gelijk op, en anderzijds het reproductiegetal. De bandbreedte van dat verband is een toename van het reproductiegetal met 10 procent in de winter en een afname met 10 procent in de zomer, allebei ten opzichte van de gemiddelde waarde van het R-getal."

Is er sprake van een rechtstreeks oorzakelijk verband tussen een hogere temperatuur en minder verspreiding van het virus?

Wallinga: "Het verband dat ik hier schets is op basis van de temperatuur. We hebben gecorrigeerd voor andere effecten die tegelijk optreden, zoals bijvoorbeeld de zomervakantie. Maar het gaat hier om correlaties, om een samenhang tussen temperatuur en de waarde van het R-getal. We weten niet of temperatuur de oorzaak is van de veranderingen van het R-getal. Het kan ook zijn dat mensen meer naar buiten gaan in de zomer en dat het virus zich daardoor minder makkelijk kan verspreiden."

Op dit moment stijgt het aantal geheel of gedeeltelijk gevaccineerde mensen in Nederland snel. Hoe voorkom je dat je het seizoenseffect verwart met het effect van de vaccinaties?

Wallinga: "We kunnen dat vrij goed uit elkaar trekken, juist omdat we het beeld al hebben sinds februari vorig jaar. Bij het vaccineren is het tempo er pas vrij recent in gekomen. De invloed van de temperatuurschommelingen door het jaar heen zijn er heel duidelijk uit te vissen."

Jaap van Dissel: "Bovendien monitoren we voortdurend de leeftijd van de patiënten die met covid-19 worden opgenomen in het ziekenhuis. Sinds de start van de vaccinaties zien we het aantal ziekenhuisopnames van personen uit de gevaccineerde leeftijdsgroepen sterk dalen. Meer dan in de overige, nog niet gevaccineerde groepen. Als je binnen de ziekenhuisbevolking met covid-19 en ook op de IC's de mensen gaat missen uit de groepen waarin de vaccinatiecampagne het verst gevorderd is, dan heb je bewijs voor het effect van de vaccinaties."