Poetin: relatie met VS onder Biden slechtste in jaren

De Russische president Poetin heeft gezegd dat sinds Joe Biden president van de VS is, de betrekkingen tussen de twee landen in lange tijd niet zo slecht zijn geweest. Poetin deed de uitspraak tijdens een interview met NBC News, daags voor de ontmoeting tussen hem en Biden in Genève. "We hebben een bilaterale relatie die de afgelopen jaren een dieptepunt heeft bereikt", zei Poetin.

Poetin werd opnieuw gevraagd naar een interview van de Amerikaanse president in maart waarin hij Poetin een moordenaar noemde. Poetin zei dat hij tientallen van zulke beschuldigingen had gehoord. "Dit is iets waar ik me niet in het minst zorgen over maak", zei Poetin.

Trump

Verder ging het tijdens het interview van NBC ook over Bidens voorganger Trump. De Russische president prees hem als een "kleurrijk en getalenteerd persoon. Anders zou hij geen president zijn geworden." Wel hoopt hij dat Biden minder impulsief zal zijn dan Trump.

Biden is deze week begonnen aan zijn eerste Europese reis. Woensdag ontmoeten Biden en Poetin elkaar in de Zwitserse stad. Het Witte Huis heeft laten weten dat tijdens hun gesprek het onder meer over cyberaanvallen gaat waar Rusland van wordt beschuldigd en over het het opsluiten van dissidenten zoals Alexei Navalny.

Over de kwestie van recente cyberaanvallen op Amerikaanse overheden en bedrijven zei Poetin dat die berichten over Russische betrokkenheid niet kloppen. Hij ontkende enige kennis te hebben van die aanvallen.

Het interview met Poetin wordt maandag in de VS uitgezonden en duurt zo'n anderhalf uur.