Djokovic overwint Nadal (en Franse avondklok) na schitterend gevecht op Roland Garros

De twee kemphanen maakten er zo'n spannende strijd van dat de Franse autoriteiten hadden besloten om het publiek in het stadion te laten zitten. In Parijs geldt er nog vanaf 23.00 uur een avondklok.

Het gevecht raakte in de derde set tot een kookpunt waarin de tennissers elkaar tot het uiterste dreven. Djokovic en Nadal bestookten elkaar continu met zware topspinballen in de hoop een opening te vinden. Het zorgde voor een intense strijd, waarbij het momentum dikwijls verschoof.

In het derde bedrijf verzuimde Djokovic op 5-4 de set uit te serveren, waarna Nadal op zijn beurt op 6-5 een setpunt niet benutte door een perfect dropshot van de Serviër.

Een enorme misser van Nadal op 3-4 in de tiebreak, hij sloeg een simpele volley buiten de lijnen, gaf de doorslag in de derde set. Een set die liefst 97 minuten in beslag had genomen.

Fitheid Djokovic geeft doorslag

Ook in de vierde set leverde haast elk punt een enorm gevecht op: de wil om te winnen was te groot om een bal 'gewoon' te laten lopen. Fitheid gaf uiteindelijk de doorslag en de Serviër had daarin toch wel duidelijk de overhand.

Djokovic treft zondag in de finale de Griek Stefanos Tsistispas, die eerder op dag in de andere halve finale te sterk was voor Alexander Zverev.