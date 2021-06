Dominant Italië verslaat onmachtig Turkije in openingswedstrijd op EK

Italië is het EK voetbal begonnen met een overtuigende 3-0 overwinning tegen Turkije. In de openingswedstrijd in Rome waren de Italianen, die in 2018 nog het WK misten, heer en meester, terwijl de Turken nauwelijks een halve kans wisten te creëren.

Bekijk de samenvatting van Turkije-Italië - NOS

In het Stadio Olimpico, dat voor een kwart gevuld was met publiek, werd het Europees kampioenschap voetbal - een jaar later dan gepland - geopend met een optreden van de Italiaanse operazanger Andrea Bocelli en een virtuele show van de Nederlandse DJ Martin Garrix, met Bono en The Edge van U2. Bekijk hieronder de beelden van de openingsceremonie en de gepassioneerd meegezongen volksliederen van Italië en Turkije.

Na twee hartstochtelijk meegezongen volksliederen mocht scheidsrechter Danny Makkelie het startsein voor het EK geven. De Nederlandse scheidsrechter, die zijn debuut maakt op een eindtoernooi, werd bijgestaan door assistenten Hessel Steegstra en Jan de Vries. Kevin Blom fungeerde als VAR. Nederlands tintje En dat waren niet de enige Nederlandse tintjes aan het openingsduel; bij Turkije begonnen de in Haarlem geboren Feyenoorder Orkun Kökçü en Rotterdammer Halil Dervisoglu (Galatasaray) op de bank. De beginfase van de wedstrijd was meteen tekenend voor de speelstijl van beide ploegen. Italië, dat de laatste tijd wordt geroemd om het frisse en aantrekkelijke spel, had het meeste balbezit. Turkije leunde achterover, bescheiden loerend op een counter. Na twintig minuten kreeg Lorenzo Insigne na een mooie een-twee de eerste echte kans van de wedstrijd, maar het schot van de linksbuiten van Napoli ging ruim voorlangs. Een paar minuten wist de Turkse doelman Ugurcan Çakir nog net zijn vingertoppen tegen een harde kopbal van Giorgio Chiellini te krijgen.

Yilmaz duikt naar de grond in het strafschopgebied - AFP

Terwijl de Italianen in de eerste helft dertien doelpogingen noteerden, wist het slordig spelende Turkije geen enkele mogelijkheid te creëren. Doelpuntenmachine Burak Yilmaz dook vlak voor rust nog wel naar de grond in het strafschopgebied, maar Makkelie oordeelde terecht dat er niets aan de hand was. Makkelie geeft geen strafschop Vlak daarna appelleerden de Italianen voor de vierde keer voor hands toen een voorzet in het strafschopgebied op een uitgestrekte Turkse arm kwam. Makkelie vond het geen strafschop waard, tot groot ongenoegen van spits Immobile. Videoscheidsrechter Blom keek in Nyon nog wel naar de beelden, maar besloot om niet in te grijpen.

Ciro Immobile is het niet eens met scheidsrechter Danny Makkelie - Reuters

Na rust was het bij de veertiende mogelijkheid voor het gretige Italië wel raak, maar het was geen Italiaan die het eerste doelpunt van het EK maakte. Uitgerekend de Turkse Juventus-verdediger Merih Demiral kreeg een harde voorzet van Domenico Berardi op zijn bovenlichaam, waarna de bal achter zijn eigen kansloze doelman Çakir belandde. Een kwartier later wist de Turkse doelman een schot van Leonardo Spinazzola nog knap te keren, maar de attente Immobile stond klaar om de rebound binnen te werken: 2-0.

Eerste doelpunt van het EK gaat in eigen doel: Italië op 1-0 tegen Turkije - NOS