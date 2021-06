'Nog 50 miljard nodig om de niet-westerse landen te vaccineren'

We zijn pas écht van corona af als heel de wereld toegang heeft tot vaccins. Daarom is het essentieel dat de G7-landen 50 miljard euro beschikbaar stellen voor niet-westerse landen. Dat zegt Hans Kluge, de Europese directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Hij hoopt dat de westerse landen over de eigen belangen heen stappen om miljarden vaccins voor de rest van de wereld beschikbaar te stellen.

"We willen aan het einde van het jaar tenminste 30 procent van de wereldbevolking een vaccin hebben gegeven. Als we dat willen halen, hebben we nog zo'n 500 miljoen vaccins nodig voor het einde van het jaar. Maar volgende maand al 100 miljoen.'' In totaal zijn er volgens de WHO 11 miljard doses nodig om de wereldbevolking in te enten. Op dit moment heeft Covax 83 miljoen vaccins verspreid onder 131 deelnemende landen.

De Amerikaanse president gaf deze week alvast het goede voorbeeld. Hij beloofde bij zijn aankomst in het Verenigd Koninkrijk waar de G7-top wordt gehouden, een half miljard vaccins van Pfizer gefaseerd beschikbaar te stellen. Ook het Verenigd Koninkrijk en Canada hebben al toegezegd ieder zeker 100 miljoen inentingen te doneren aan armere landen. De verwachting is dat nu andere landen en ook de EU zullen volgen. Vooral ook omdat er in de EU veel meer vaccins zijn besteld dan nodig.

'Eerst de eigen bevolking'

Om alle niet-westerse landen te kunnen vaccineren heeft de WHO Covax opgericht. Dat is een neutrale organisatie die wereldwijd vaccins inzamelt om die samen met Unicef te kunnen verdelen over de landen die niet in staat zijn zelf vaccins te kopen of te fabriceren. Tot nu toe bleef de voorraadkast van Covax schrikbarend leeg. Volgens de gerenommeerde wetenschapsjournalist Jon Cohen van Science is het "normaal" dat landen eerst aan de eigen bevolking denken voordat ze vaccins weggeven.