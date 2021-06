Dode en gewonden bij ongeluk met tuktuk in Gelderse Kesteren

In Kesteren, in Gelderland, is een dode gevallen bij een ongeluk met een tuktuk, een gemotoriseerde driewieler. Ook zijn er drie gewonden gevallen, meldt de politie.

Het gaat om een eenzijdig ongeluk: het voertuig schoot rond 19.30 uur van de Rijnbandijk af. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Vijf ambulances en een traumahelikopters werden opgeroepen.

Drie jaar geleden gebeurde ook al een zwaar ongeluk met een tuktuk. Dat gebeurde iets verderop in Ingen. Daarbij kwam ook iemand om het leven.