'Bijna echte' Nachtwacht ontroert Hardenberg: 'Amsterdam is een beetje hier'

Op zijn zomertoer door Nederland, is Rembrandts Nachtwacht in een woonzorgcentrum in Hardenberg aangekomen. Althans, een replica van het meesterwerk.

"Het is fantastisch om te zien hoe de ouderen er hier van genieten. Ze kunnen veel dichterbij komen dan bij de echte", zegt 'minister van Gehandicaptenzaken' Rick Brink bij RTV Oost.

Het gaat om een afdruk van een foto met de hoogste resolutie. Net als het echte schilderij is deze variant 379 centimeter hoog en 453 centimeter breed. Iedere millimeter van de kopie komt direct overeen met de echte Nachtwacht.

De echte Nachtwacht hangt in het Rijksmuseum in Amsterdam. Juist omdat men zich daar realiseert dat - mede door de coronacrisis - lang niet iedereen deze zomer naar Amsterdam kan of wil komen, liet het museum de reproductie maken. Speciaal voor een toer door Nederland.

'Wow, die is wel enorm echt'

De première van de toer was eerder deze zomer in het Dr. Sarphatihuis in Amsterdam. Het is toeval dat de replica op zijn tweede stop in Hardenberg terechtkomt, legt Rick Brink uit. Hij was onlangs in het Rijksmuseum om te overleggen over de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Toen hij hoorde dat de replica on tour zou gaan, stelde hij voor om het naar zijn woonplaats te halen. "Het is gelukt, en daar ben ik heel blij mee", zegt Brink. "Ik dacht eerst: een replica, het zal wel. Maar toen zag ik een foto, en dacht ik: wow, die is wel enorm echt."

Jeannette Compagne begeleidt haar moeder in de zaal waar het doek hangt: "Ze wilde eerst niet. Ze zei: die ken ik al. Maar nu ze hier is, is ze echt wel onder de indruk. Dit is heel bijzonder voor de bewoners. Ze kunnen zo weinig weg. Dit is toch een soort uitje, maar dan binnen."

"Ik had niet gedacht dit nog mee te maken", vertelt een vrouw die haar man in een rolstoel langs het doek rijdt. "Ik wilde altijd nog een keer naar Amsterdam voor de Nachtwacht, maar mijn man kan dat al lang niet meer. Nu is Amsterdam een beetje hier. Kunnen we het toch samen bekijken."

De toer met de Nachtwacht is alleen bedoeld voor bewoners van de in totaal dertig zorgcentra in het hele land die zich bij het Rijksmuseum hebben aangemeld. Wouter van der Kam van zorgcentrum Saxenburgh: "Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, houden we de deuren dicht. En mensen van buiten hebben genoeg mogelijkheden er zelf opuit te gaan, onze bewoners niet". De replica op ware grootte is na Hardenberg nog te zien in verpleeghuizen in het hele land.