Duitse voetbalbond schorst Stuttgart-aanvaller wegens spelen onder valse naam

Silas Katompa Mvumpa van VfB Stuttgart is door de Duitse voetbalbond voor drie maanden geschorst en beboet met 30.000 euro. De voetballer uit Congo kreeg de straf omdat hij onder een valse naam heeft gespeeld.

De Duitse Bundesligaclub en de aanvaller hebben de straf geaccepteerd. De schorsing voor Mvumpa duurt tot 11 september.

Stuttgart meldde dinsdag dat de speler had toegeven dat hij het slachtoffer is van frauduleuze praktijken van zijn voormalige zaakwaarnemer en dat Wamangituka niet zijn echte naam is. Ook is hij een jaar ouder dan oorspronkelijk werd aangenomen.

Mvumpa zegt zijn identiteit onder druk van zijn makelaar te hebben veranderd, tot wanhoop gedreven in zijn droom om als profvoetballer te slagen.

"Ik heb de afgelopen jaren constant in angst geleefd", liet Mvumpa afgelopen dinsdag weten. "Ik maakte me ook grote zorgen over mijn familie in Congo. Het was een grote stap voor mij om mijn verhaal te onthullen."

Rekening gehouden met omstandigheden

In het vonnis is rekening gehouden met de moeilijke omstandigheden van de speler. De Duitse voetbalbond zegt ook blij te zijn voor hem dat hij dit hoofdstuk nu kan afsluiten.

Wamangituka is een grote naam geworden in de Bundesliga, waarin hij afgelopen seizoen elf keer scoorde. Met een geschatte marktwaarde van 25 miljoen euro is hij in theorie zelfs de duurste speler van Stuttgart, dat als negende eindigde.