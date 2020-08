Hogenkamp verovert vierde nationale tennistitel

Richèl Hogenkamp is voor de vierde keer Nederlands kampioene geworden. De 28-jarige tennisster, die de titel ook in 2009, 2014 en 2015 veroverde, had in de finale niets te duchten van de pas 17-jarige Bente Spee: 6-2, 6-2.

Spee greep vorige week de titel bij de junioren en verraste in de halve finales Arianne Hartono. Tegen Hogenkamp, die in de drie duels op weg naar de finale in Amstelveen slechts negen games had verloren, kon ze geen vuist maken.

Negen games op rij

Voor een handvol toeschouwers bleef Spee op het gravel tot 2-2 bij. Hogenkamp, die als eerste was geplaatst op de NK, won vervolgens negen games op rij, waarna Spee in de slotfase nog even tegenspartelde.