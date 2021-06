Tsitsipas na winst op Zverev jongste finalist op Roland Garros sinds 2008

Tsitsipas is met 22 jaar, 9 maanden en 30 dagen de jongste finalist op Roland Garros sinds Rafael Nadal in 2008 (22 jaar en 5 dagen). Hij speelt zondag tegen de winnaar van de andere halve finale op vrijdagavond tussen Nadal en Novak Djokovic.

Stefanos Tsitsipas heeft op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de finale van een grandslamtoernooi gehaald. De Griek versloeg in de halve finales Alexander Zverev na een rommelige wedstrijd met 6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3.

Het vooruitzicht op een finaleplaats leek beiden te verlammen, getuige het grote aantal missers. En Zverev, die één grandslamfinale haalde (de US Open in 2020) maakte het vooral bont in set twee.

De Duitser kwam met 3-0 voor, maar Tsitispas won ineens zeven games op rij, zonder overigens groots te spelen.

De foutenlast nam af gaandeweg de derde set. Zverev ging beter serveren en kon van daaruit het spel meer dicteren. De setwinst leverde meer kalmte op in Zverevs spel, terwijl Tsitsipas steeds onrustiger oogde.

Beslissende moment

Het beslissende moment in de vijfde set was toen Zverev in de openingsgame verzuimde om op 0-40 drie breakkansen te benutten. Tsitsipas knokte zich terug in de game en hervond vervolgens zijn zelfvertrouwen.

Bij 5-2 liet Tsitsipas nog vier matchpoints onbenut, maar op eigen service was het wel raak.