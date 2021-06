'Dat iemand van je eigen familie daar staat, is extra bijzonder'

Oom Kokcü - NOS

Ercüment Eryalçin is er klaar voor. In zijn voetbalkamertje, zoals hij het zelf noemt, kijkt hij vanavond de openingswedstrijd van Turkije tegen Italië, waar zijn neefje Orkun Kökcu in speelt. Zijn vrouw, die wat hapjes en zonnepitten komt brengen, is de enige van het gezin Eryalçin die de ruimte mag betreden. Zo heeft Eryalçin geen afleiding en kan hij het spel van Orkun goed analyseren.

Eryalçin (38) is de oom van de 20-jarige Turkse international: Orkun Kökcü. De in Haarlem geboren Kökcü speelt nu voor Feyenoord en heeft gekozen voor het Turkse elftal. Vorig jaar debuteerde hij in het team van bondscoach Senol Günes. In de Turkse selectie is hij niet de enige met Nederlandse roots. Ook de in Rotterdam geboren Halil Dervisoglu, voormalig speler van Sparta en tegenwoordig Galatasaray, hoort bij de 26-koppige selectie. Eryalçin weet precies wat zijn neef zo'n goede voetballer maakt:

'Ik ben trots op mijn neef, dat hij het zover heeft schopt' - NOS

Eryalçin is trots op het voetbalsucces van zijn neefje. "Ik wilde zelf ook professioneel voetballer worden en speelde toen bij FC Haarlem." Maar zijn ouders hadden andere plannen voor hun zoon. "Zij zagen liever dat ik mijn tijd in school stak."

De kans die Eryalçin niet kreeg, probeerde hij zijn neefje wel te geven. Hij leerde Orkun en zijn broer Ozan, die ook voetballer is, alles over het spel. "Ik investeerde in ze, trainde ze en nam ze mee naar wedstrijden." En met succes. "Ik heb er veel tijd in gestoken", zegt hij met een glimlach. En niet alleen hij deed dat, maar de hele familie van Kökcü hielp daarbij. "Door ze te leren wat wel en niet te doen."