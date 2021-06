Aanvaller Kron sprint naar tweede plaats, maar wint toch de rit in Zwitserland

De la Cruz beschikte over de beste klimmersbenen op de tweede zware col van de dag, de Lukmanierpass (19 kilometer aan 5,6%). Tolhoek maakte ook een goede indruk in de achtervolgende groep; de Zeeuw probeerde in de slotfase nog weg te rijden, maar in de lastige laatste kilometers kwam hij net tekort om de oversteek naar de kop van de koers te maken.

De gele leiderstrui van Richard Carapaz (Ineos) kwam niet in gevaar in de etappe met twee flinke beklimmingen.

In de top van het algemeen klassement veranderde niets. Carapaz leidt, met een voorsprong van 26 seconden op Jakob Fuglsang. Sam Oomen is de beste Nederlander op de zevende plaats.

Costa ging als eerste aan, aan de rechterkant van de weg. Kron versnelde mee in zijn wiel, maar hij kon de Portugees, die aan de linkerkant van de weg over de streep kwam, niet meer passeren. De Deen protesteerde op de finish en na een kwartier werd hij alsnog als winnaar van de etappe aangewezen door de jury. Pernsteiner kwam tekort in de sprint en eindigde als derde.

Mathieu van der Poel ging niet van start in de zesde etappe omdat hij last heeft van verkoudheidsklachten. De Nederlands kampioen wist eerder deze week twee etappes te winnen in Zwitserland. Hij droeg ook twee dagen de leiderstrui.

Morgen tweede tijdrit

Tom Dumoulin, die zondag zijn rentree maakte, kwam in de groep met klassementsrenners over de streep. Hij zal vooral uitkijken naar zaterdag, want dan staat de tweede individuele tijdrit op het programma; een race tegen de klok over 23 kilometer aan glooiende wegen. De Ronde van Zwitserland is voor Dumoulin onderdeel van zijn voorbereiding op de olympische tijdrit in Tokio.