Ewan toont Tourvorm in Ronde van België, Van Poppel vierde in sprint

Caleb Ewan heeft de derde rit in de Ronde van België gewonnen. De kleine Australische sprinter was met overmacht de snelste in Scherpenheuvel-Zichem. Remco Evenepoel behield de leiderstrui.

De vluchters van het eerste uur, met daarbij Jan-Willem van Schip, kregen het in de slotronde lastig. De Dongelstraat (700 meter à 5,2%) moest drie keer genomen worden. Voor de aanvallers bleek het een ronde te veel.

Hun vlucht van 170 kilometer kwam vier kilometer tekort. De sprintersploegen grepen de vluchters in de straten van de finishplaats. Ewan kwam vroeg op kop maar leek nauwelijks aan zijn eigen etappezege te twijfelen. Pascal Ackermann werd tweede en Danny van Poppel was op de vierde plaats de eerste Nederlander.