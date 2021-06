Hockeysters voor de dertiende keer EK-finalist na winst op België

Nederlandse hockeyvrouwen houden moedig België van zich af en is EK-finalist - NOS

De Nederlandse hockeyvrouwen hebben voor de dertiende keer de finale van de EK gehaald. De tienvoudig kampioen was in de halve finale in Amstelveen met 3-1 te sterk voor België. Nederland trof België 22 keer eerder op een titeltoernooi en won 21 keer; alleen bij de vorige EK in 2019 sleepte België er een 1-1 gelijkspel uit. Na zestien minuten leidde Nederland comfortabel met 2-0. Frédérique Matla zette Oranje op voorsprong met een tip-in (haar zevende EK-goal en het vierhonderdste EK-doelpunt van Nederland). Felice Albers zorgde daarna op aangeven van Laurien Leurink voor de 2-0.

Eva de Goede - ANP

België probeerde wel iets terug te doen, maar werd in de cirkel maar niet gevaarlijk. Ook de eerste Belgische corner, kort na rust, leverde niets op. België bleef echter aandringen en kreeg na een tik van Marloes Keetels op een stick een strafbal; Stéphanie Van den Borre pushte raak. Kort daarop was het bijna 2-2, maar Ambre Ballenghien kwam net niet bij een voorzet van Charlotte Englebert. Van Maasakker bevrijdt Oranje Het was opeens een echte wedstrijd en Oranje was de controle helemaal kwijt. Maar als het niet loopt, is er altijd nog de strafcorner en die bracht ook nu weer redding. Caia van Maasakker ramde de bal hoog in het doel voor de 3-1. De treffer brak het verzet van België. Nederland speelt zondag in de finale (om 12.30 uur) tegen Duitsland of Spanje. De twee landen strijd vanaf 18.30 uur om een plek in de eindstrijd.

Blijdschap bij Margot van Geffen na de bevrijdende 3-1 van Caia van Maasakker - ANP

Oranje was ondanks het behalen van de finale kritisch over de terugval tijdens de wedstrijd. "Het derde kwart was echt een beetje slap. Iedereen voelde het", aldus aanvoerster Eve de Goede. "België speelde hartstikke goed, maar ik ben ervan overtuigd dat als wij ons eigen spel spelen, dat we beter zijn dan iedereen. Alleen laten we dat niet altijd zien."

Quote Wij niet meer het lachertje. Er komt een tijd dat het de andere kant op gaat vallen. Bondscoach Raoul Ehren van de Belgische hockeysters