Tenerife zoekt in zee naar vermist meisje (1) na mogelijke gezinsmoord

Voor de kust van Tenerife wordt gezocht naar het lichaam van een meisje van 1 jaar. Gisteren werd het levenloze lichaam van haar 6-jarige zusje Olivia in zee gevonden. De twee waren al sinds eind april vermist.

Het lichaam van Olivia werd op 1000 meter diepte in een sporttas gevonden die aan een anker bevestigd was. Daarnaast is nog een lege sporttas gevonden. Het anker met de tassen werd gevonden in de buurt van een verlaten boot die eigendom bleek van de vader van de meisjes.

Er wordt nu druk gezocht naar de 1-jarige Anna. De Guardia Civil heeft daarbij hulp gekregen van een onderzoeksschip van de Spaanse Oceanografische Dienst.

Vader Tomás G. is ook spoorloos en wordt gezien als hoofdverdachte in zaak. Hij en zijn ex-vrouw hadden een omgangsregeling. Eind april was het de bedoeling dat de meisjes terug naar de moeder zouden gaan. Dat gebeurde niet en sindsdien zijn ze vermist.

'Klonk als afscheid'

Volgens het Spaanse dagblad El País zijn er bloedsporen van de vader aan boord van de boot gevonden. Ook dreef er een kinderzitje in de zee, wat volgens de politie van Anna moest zijn.

Volgens de krant heeft G. zijn ex in een telefoongesprek laten weten dat ze haar kinderen nooit meer terug zou zien. De ouders van de 37-jarige vader zeiden dat hij hen bezocht had en dat het klonk alsof hij afscheid van ze nam.

De Spaanse premier Pedro Sánchez uitte op Twitter zijn medeleven. "Ik kan me geen voorstelling maken van de pijn die de moeder van kleine Anna en Olivia moet voelen na het verschrikkelijke nieuws dat we zojuist hebben gehoord", schrijft hij.

Vanmiddag werd er op Tenerife een minuut stilte gehouden.