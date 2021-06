Verdachten van Moria-brand voor de rechter, veel kritiek op rechtszaak

In april werden al twee verdachten, die tijdens de brand minderjarig waren, veroordeeld tot vijf jaar celstraf. Zij werden schuldig bevonden aan brandstichting, maar vrijgesproken van deelname aan een criminele organisatie. Zij werden eerder berecht, omdat minderjarigen maar zes maanden in voorarrest mogen worden vastgehouden in Griekenland.

In september vorig jaar brandde vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos volledig af . Minder dan een week later werden zes Afghaanse mannen opgepakt. Zij zouden uit onvrede over een lockdown het vuur hebben aangestoken.

Vier van de zes Afghaanse jongeren die worden verdacht van de brandstichting in vluchtelingenkamp Moria staan vandaag voor de rechter. Zij worden verdacht van brandstichting en het opzetten van een criminele organisatie. Wanneer zij een strafeis horen, is onduidelijk.

Daarnaast vindt de zitting plaats achter gesloten deuren: journalisten van lokale en internationale nieuwsmedia mogen niet in de rechtszaal zijn, net als internationale waarnemers. Volgens de rechtbank is er te weinig ruimte vanwege de coronamaatregelen.

Op de rechtszaak komt veel kritiek van journalisten en mensenrechtenorganisaties. Zo is de aanklacht tegen vijf van de zes verdachten gebaseerd op de getuigenis van één persoon , een andere Afghaanse vluchteling. Hij is sindsdien spoorloos. Ook bij de zitting van de twee minderjarige verdachten was de getuige niet aanwezig.

In een openbare brief stellen 70 organisaties en activisten dat de zogenoemde 'Moria 6' "de zondebok zijn van onmenselijk EU-beleid".

Brand

Kamp Moria ging in september 2020 in vlammen op. In het kamp woonden toen 12.500 migranten, terwijl er maar plek was voor 3000. Ook was het kamp in lockdown vanwege een corona-uitbraak. Voor zover bekend vielen er geen doden.

Ruim 5500 van de kampbewoners zijn ondergebracht in een tijdelijk kamp, bij Mavrovouni. Dit kamp overstroomde in de winter meerdere keren, waardoor het in een modderpoel veranderde.

Ook zijn duizenden mensen naar andere kampen op het vasteland gebracht. Daarnaast hebben sommige EU-lidstaten minderjarige en kwetsbare migranten opgevangen. Nederland heeft honderd mensen opgevangen.