Vanaf 21 juni kunnen mensen kiezen voor het Janssen-vaccin

Mensen die dat willen kunnen vanaf 21 juni om het Janssen-vaccin vragen. Dat vaccin is grotendeels uit het vaccinatieprogramma geschrapt, maar is volgens minister De Jonge wel veilig en effectief. Omdat er maar één prik van nodig is, is het bijvoorbeeld handig voor mensen die nog niet gevaccineerd zijn en op vakantie willen.

Er wordt een speciaal GGD-telefoonnummer ingesteld dat mensen van 18 jaar en ouder kunnen bellen, ook om bijvoorbeeld een staande afspraak voor een prik met een ander vaccin om te zetten.

Tot 21 juni staan er nog afspraken gepland voor het Janssen-vaccin. Daarna is dit middel op advies van de Gezondheidsraad geschrapt uit het reguliere vaccinatieprogramma. Kortweg komt het erop neer dat mensen jonger dan 44 in principe geen Janssen meer krijgen. Speciale groepen die er baat bij hebben dat Janssen maar één keer geprikt hoeft te worden, krijgen het middel nog wel. Het gaat dan bijvoorbeeld om zeevarenden en militairen die op missie gaan.

Minister De Jonge hoopt dat mensen tot 21 juni hun afspraken voor bijvoorbeeld Pfizer of Moderna laten staan. In de week van 21 juni zijn er 75.000 Janssen-vaccins beschikbaar voor mensen die dat willen. In de week daarna gaat het naar verwachting om 125.000 vaccins.