Organisator kent uitslagen coronatesten niet: wanneer bezwijkt de wielerbubbel?

Organisator Vegni: 'Of ploegen hun renners testen kunnen wij niet controleren' - NOS

Zijn mondkapje hangt onder zijn kin, waardoor zijn expressieve mimiek vrij spel heeft. Een uitzondering, bezweert RCS-directeur Mauro Vegni, de organisator van onder meer Strade Bianche, Milaan Sanremo, de Ronde van Lombardije en de Giro d'Italia. "Wij zijn als organisatoren deze week allemaal getest op corona, zowel bloed- als speekseltesten. Dat zijn we verplicht aan de renners en aan het wielrennen." Het klinkt nobel, maar in werkelijkheid beweegt het peloton zich op een wankel koord. Want of alle renners en rensters die in Siena aan de start staan van Strade Bianche ook echt coronavrij zijn, weet niemand. "Volgens de protocollen van de UCI en uit het oogpunt van de privacy, mogen wij niet de gegevens van de renners ontvangen", aldus Vegni. "De ploeg moet aangeven dat alle renners en de hele staf negatief getest zijn."

Mauro Vegni, organisator van de grote Italiaaanse wielerkoersen, voor de Strade Bianche - NOS

Met andere woorden: het systeem is pas waterdicht als alle teams daadwerkelijk op hun blauwe ogen geloofd kunnen worden. UCI: teams verantwoordelijk voor logistiek en kosten Maar het wordt diezelfde ploegen niet bepaald makkelijk gemaakt. Er staat in het UCI-document rondom Covid-19 zeer gedetailleerd omschreven wat er van de teams allemaal precies wordt verwacht, maar deze zin staat ook nadrukkelijk vermeld: "De testen zijn de verantwoordelijkheid van de teams, zowel qua logistiek als qua kosten." Kortom, zodra een team, zoals de vrouwenploeg van Boels-Dolmans eerder deze week, moeite heeft met het verkrijgen van testen in een vreemd land, dan is die ploeg aan zijn lot overgelaten. Zijn er geen testen voorradig? Dan krijgt die ploeg, als het eerlijk de formulieren invult bij de organisatie, ook geen startbewijs. Boels-Dolmans kreeg hulp van de plaatselijke burgemeester, waardoor de Nederlandse formatie aan de start kon verschijnen. Kijk hieronder naar het interview met ploegleider Danny Stam van Boels-Dolmans:

Kritiek op UCI: 'Waarom zorgen zij niet voor testen?' - NOS

Dat er nu al gekoerst kan worden, noemt organisator Vegni erg belangrijk voor de heropbouw van de wielersport na de lockdown. Maar het levert hem wel hoofdbrekens op. "Als organisatie doen we er alles aan om alle maatregelen toe te passen, maar het is heel erg moeilijk. Ik zit al veertig jaar in het wielrennen, ik heb zo'n beetje alles al meegemaakt. Ik heb wedstrijden moeten afgelasten vanwege sneeuwval, aardverschuivingen, maar dit? Dit heb ik nog nooit meegemaakt." Publiek Controleren of de renners virusvrij zijn, is al lastig. Het publiek langs de kant van de weg levert zelfs nog meer uitdagingen op. "Dat is een verantwoordelijkheid van de mensen zelf, dat ten eerste, maar ook van de plaatselijke overheid. De burgemeesters moeten er alles aan doen om de toeschouwers op afstand te houden. Op de plekken waar wij over gaan, zoals bij de start en de finish, hanteren we zo goed mogelijk alle regels die er hier in Italië gelden. We meten bijvoorbeeld de temperatuur op van die mensen die wel aanwezig zijn, we zorgen dat ze afstand bewaren."

De winnares van 2019, Annemiek van Vleuten, zwaait naar het publiek op een volgepakt plein - Pro Shots

Aan de finish op het Piazza del Campo staat zaterdag geen publiek. Althans, dat beweerde de RCS eerder deze week nog gedecideerd. Vegni was vrijdag alweer iets voorzichtiger. "Volgens de regels van de overheid mag er alleen gesport worden achter gesloten deuren. Dat is voor ons natuurlijk niet mogelijk. We doen er zaterdag alles aan, met hulp van de politie, om de toeschouwers hier op afstand te houden." Paardenrace afgelast, Strade Bianche niet Het andere grote evenement waar Siena om bekend staat, de paardenrace Il Palio die jaarlijks in het centrum wordt verreden, is wel afgelast.

Organisator Vegni voelt de druk: 'Deze koers bepaalt Italiaanse wielrennen' - NOS