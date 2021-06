Paralympisch kampioene Van Rhijn stopt met atletiek: 'Het hoeft niet meer'

In januari vertelde Van Rhijn over het uitstel van de Spelen en de onzekere tijd die ze achter de rug heeft. Bekijk hieronder het interview.

Jarenlang was Van Rhijn, de 'Blade Babe', in haar discipline de snelste vrouw ter wereld, maar sinds de internationale regels zijn aangepast, was ze haar oude snelheid kwijt. Door die nieuwe regels moest ze op 5 centimeter kortere blades lopen.

Van Rhijn kijkt terug op turbulente jaren: 'Het was best heftig' - NOS

"Het zit er in, maar het hoeft niet meer", vertelt Van Rhijn in De Telegraaf. "Ik heb gouden medailles gewonnen en wereldrecords gelopen. Nu is het klaar."

Bij de Paralympische Spelen van Londen in 2012 pakte Van Rhijn zilver (100 meter) en goud (200 meter). Vier jaar later in Rio de Janeiro was ze op beide afstanden de beste.