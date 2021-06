Frenkie de Jong vol vertrouwen: 'Gevoel is goed, speelwijze is duidelijk'

Frenkie de Jong: 'Vele speelminuten dit seizoen geen item, voel me fris' - NOS

"We kunnen niet wachten...", zegt Frenkie de Jong. Twee dagen voor de eerste wedstrijd van Oranje op het EK zondag tegen Oekraïne staan de mannen van bondscoach Frank de Boer te trappelen van ongeduld en dat geldt zeker ook voor de 24-jarige middenvelder. Voor De Jong wordt het zijn eerste grote toernooi. Als speler van FC Barcelona, als speler met inmiddels behoorlijk naam in Europa mag wat van hem worden verwacht. Al denkt hij daar zelf niet zo aan. Hij wil als team presteren. De Jong: "Moeilijk te zeggen wat ik individueel wil bereiken. Ik wil gewoon zo goed mogelijk spelen." De Ligt nog twijfelgeval Met Oranje oefende De Jong de afgelopen twee wedstrijden tegen Schotland en Georgië met 5-3-2 en dat wordt hoogstwaarschijnlijk ook het systeem tegen Oekraïne. "Het gevoel is goed, we hebben veel vertrouwen en de speelwijze is duidelijk geworden", zegt De Jong.

De enige onzekerheid is het meespelen van Matthijs de Ligt. Daarover moet zaterdag duidelijkheid zijn. De verdediger van Juventus herstelt van een liesblessure en deed de afgelopen dagen een steeds groter deel van de groepstraining mee. Hij zei donderdag dat de kans 50 tot 60 procent is dat hij de wedstrijd tegen Oekraïne haalt. Mocht De Ligt niet op tijd fit zijn, lijkt Jurriën Timber de meest logische vervanger, zoals Timber tegen Georgië ook De Ligt verving. Het andere vraagteken is positie van keeper. Maarten Stekelenburg lijkt een streepje voor te hebben op Tim Krul, maar moet officieel nog wel worden aangewezen als eerste doelman.

In het 5-3-2-systeem lijkt Wout Weghorst, naast Memphis Depay, voorlopig de voorkeur te krijgen. Daley Blind en Stefan de Vrij moeten samen met De Ligt het centrum van de verdediging vormen en Denzel Dumfries en Owen Wijndal zijn de backs. Marten de Roon, Frenkie de Jong en aanvoerder Georginio Wijnaldum zijn de middenvelders. "Matthijs is een goede speler en we hopen dat hij erbij is", aldus De Jong. "Het is even afwachten. Maar we hebben alleen maar goede spelers met veel kwaliteit." Klaassen: 'Ga toernooi in om te spelen' Voor Davy Klaassen wacht waarschijnlijk een plaats op de bank in de Amsterdam Arena, tenzij De Boer besluit om Marten de Roon te vervangen door de Ajacied. Het neemt vooralsnog de pret niet weg bij Klaassen. Ook voor de 28-jarige Klaassen is het zijn eerste grote toernooi.

"Als kleine jongen kijk je naar Nederland net als andere Nederlanders", zegt Klaassen. "Dan hoop je dat Nederland zo ver mogelijk komt. Nu kan ik daar invloed op hebben. Mooi om hierbij te horen. Maar iedereen gaat een toernooi in om te spelen. Ik moet het zelf laten zien."