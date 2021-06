Oranje compleet op training, ook met De Ligt • Om 19.00 uur: De Aftrap op NPO 1

In een buitenwijk van Boekarest bereidt Oekraïne zich voor op het EK voetbal. Dat doen de Oekraïners volgens de leer van bondscoach Andrij Sjevtsjenko. "We zijn erg gedisciplineerd, in ons leven hier op trainingskamp en op het veld", zei verdedigende middenvelder Taras Stepanenko tegenover NOS-verslaggever Bert Maalderink.

Sjevtsjenko zelf verscheen niet aan tafel bij de persconferentie. Die hulde zich in stilzwijgen tegenover de media en deed de deur na een kwartier van de training dicht.

Voor Oekraïne en Nederland begint het EK zondag om 21.00 uur in de Johan Cruijff Arena. Oostenrijk en Noord-Macedonië openen groep C om 18.00 uur in Boekarest.