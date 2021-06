Oranje compleet op laatste training • Om 19.00 uur De Aftrap op NPO 1

Met Burak Yilmaz, Yusuf Yazici en Zeki Celik heeft Turkije drie landskampioenen in de selectie, die vanavond in Rome aantreedt in de openingswedstrijd tegen Italië.

Met Lille presteerde het drietal om het peperdure Paris Saint-Germain van de Franse titel te houden.

Turkije vol goede moed naar EK met kampioenstrio van Lille