Italië zet Turkije onder druk in openingswedstrijd EK

De tweede helft is begonnen in Rome van het openingsduel van het EK tussen Turkije en Italië. In de eerste helft kreeg Italië kansen tegen de verdedigende Turken, maar het staat nog 0-0.

Beide teams hebben gewisseld. Bij Turkije is Yazici vervangen door Ünder. Bij de Italianen is Di Lorenzo in de ploeg gekomen voor Florenzi.