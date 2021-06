Terugblik: Ronaldo maakt in 2012 einde aan hoop Oranje

EK 2012: Arjen Robben (L) en Wesley Sneijder balen na de nederlaag Portugal - ANP

Italië en Turkije spelen vandaag (21.00 uur) de openingswedstrijd van het Europees kampioenschap. Het Nederlands elftal is voor het eerst sinds 2012 ook weer van de partij. In de periode daarvoor speelde Oranje een aantal gedenkwaardige EK-wedstrijden. Vandaag: de pijn van Charkov in 2012. De laatste EK-wedstrijd van Oranje werd gespeeld tegen Portugal in 2012. Nederland had twee jaar daarvoor de finale van het WK gehaald en met spelers als Arjen Robben, Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart en de Duitse en Engelse topscorers Klaas-Jan Huntelaar en Robin van Persie in de gelederen leek de eerste EK-winst sinds 1988 een serieuze optie.

Het liep anders. Nederland leed in de eerste wedstrijd van het toernooi, dat in Polen en Oekraïne werd gehouden, onverwacht een nederlaag tegen Denemarken. Ook de tweede wedstrijd, tegen Duitsland, ging verloren. Oranje kon zich ondanks deze twee nederlagen nog steeds plaatsen voor de volgende ronde. Portugal moest in Charkov verslagen worden, dat lukte niet.

EK voetbal 2012: Nederland verliest met 2-1 van Portugal - NOS

De verloren wedstrijd tegen Portugal betekende het einde voor de Nederlandse voetballers op het EK van 2012. De Portugezen strandden uiteindelijk in de halve finales na een verloren strafschoppenserie tegen de latere winnaar Spanje. De Spanjaarden wonnen in de finale met 4-0 van Italië.