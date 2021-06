Verkerk strijdt op haar laatste judotoernooi tegen Steenhuis om WK-brons

Guusje Steenhuis, die in plaats van Verkerk het felbegeerde olympische startbewijs voor Tokio kreeg, reikte in dezelfde gewichtsklasse wel tot de laatste vier. Steenhuis versloeg achtereenvolgens Kaouthar Ouallal, Patricija Brolih en Inbar Lanir op ippon, maar moest in de halve finales buigen voor Madeleine Malonga.

De 35-jarige Verkerk verloor in de kwartfinales op waza-ari van de Duitse Anna Maria Wagner, maar herpakte zich in de herkansingsronde. Daarin versloeg ze Luise Malzahn.

Op haar laatste judotoernooi is Marhinde Verkerk doorgedrongen tot de strijd om een bronzen medaille op de WK in Boedapest. De wereldkampioene van 2009, die na dit toernooi een punt achter haar judocarrière zet , moet nu landgenote Guusje Steenhuis verslaan om af te zwaaien met een podiumplek in de klasse tot 78 kilogram.

In de klasse tot 100 kilogram gaat Michael Korrel strijden om de bronzen medaille. De 27-jarige Korrel had in de eerste ronde een bye en versloeg tot en met de kwartfinales al zijn tegenstanders op ippon. In de halve finales trof hij de Portugees Jorge Fonseca, die op ippon te sterk was voor de Nederlander.

Catharina snel klaar

Voor Simeon Catharina eindigde het toernooi al in de tweede ronde. De 23-jarige judoka, die net als Korrel uitkomt in de klasse tot 100 kilogram, won vorige maand nog goud op het grandslamtoernooi in het Russische Kazan, maar moest op de wereldkampioenschappen zijn meerdere erkennen in Varlam Liparteliani.