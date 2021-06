Verdachte aangehouden voor doodschieten stagiair (17) in Amsterdams buurthuis

De politie heeft op Curaçao een van de twee vermoedelijke schutters van de schietpartij in het buurthuis op de Amsterdamse Oostelijke Eilanden aangehouden. Bij de aanval in 2018 kwam Mohamed Bouchikhi (17) om het leven, een stagiair die niet het doelwit was van de schietpartij.

De verdachte, een 39-jarige man, wordt overgeleverd aan het parket Amsterdam. Een andere verdachte, de nu 28-jarige Emylio G., werd in 2020 al aangehouden. De daders hadden de 19-jarige Gianni L. op het oog, die bij de schietpartij zwaargewond raakte.

De 39- man werd dinsdag gearresteerd toen hij onderweg was naar de supermarkt. Volgens Het Parool gaat het om de beruchte Amsterdamse crimineel Randall D.

De politie vermoedt dat de twee verdachten wraak wilden nemen op L. omdat hij ruzie had met de zoon van D., schrijft de krant. D. wordt ook in verband gebracht met verschillende liquidaties. Zo werd hij aangehouden vanwege de liquidatie van Lucas Boom, maar wegens gebrek aan bewijs vrijgelaten.

De buurt reageerde geschokt op het incident. Vanwege een kookcursus waren er kinderen in het gebouw aanwezig. Bouchikhi had net boodschappen gehaald voor de les van die avond, toen de twee schutters het gebouw binnenliepen.

In de buurt werd een stille tocht gehouden en een gedenksteen geplaatst.