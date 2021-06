Nederland klaar voor EK, straten kleuren oranje

De Haagse Marktweg is helemaal oranje - Omroep West

Zondag speelt Nederland de eerste EK-wedstrijd tegen Oekraïne. Op veel plekken is de oranjegekte nog niet echt losgebarsten, maar op sommige plekken zijn huizen en zelfs straten al versierd. Bewoners van de Haagse Marktweg begonnen ruim een maand geleden al. "We hebben een paar duizend vierkante meter aan bouwzeilen en 29 kilometer vlaggetjes", zei een buurtbewoner een paar dagen geleden tegen Omroep West. Er hangen zelfs oranje fietsen in een boom.

Zelfs muren van de huizen aan de Haagse Marktweg zijn oranje - Omroep West

Op meer plekken begonnen ze al vroeg met versieren. Zoals in de Prinses Beatrixlaan in Lochem, meldde Omroep Gelderland eind vorige maand. "We hebben nu 600 meter ingekocht. Maar als ik nu kijk, denk ik dat er nog een meter of 400 bij gaat komen", zei een buurtbewoner over een lint met oranje vlaggetjes.

In Lochem werden weken geleden al straten versierd - Omroep Gelderland

In Den Helder was eveneens al vroeg veel oranje. Net als bij andere kampioenschappen hebben bewoners van de Beukenkampstraat met elkaar de straat versierd. Anders dan normaal is dat de buren nu niet met de hele straat naar de wedstrijden kijken. "We zitten allemaal gewoon thuis. Maar als er dan een doelpunt is, vliegen we met zijn allen naar buiten - dat hebben we afgesproken - en dan juichen en dan zo snel mogelijk weer naar binnen." In de Trompstraat in Alkmaar wordt bij elk voetbaltoernooi alles versierd. Ook dit jaar waren ze er weer vroeg bij. NH Nieuws maakte er een reportage. Op de Nicolaas Sopingiusstraat in Utrecht zit de sfeer er goed in. De straat en veel huizen zijn oranje. "Hoe meer oranje, hoe beter", zei bewoner Chantal de Koster, een van de initiatiefnemers van de versieringen, eerder deze week tegen RTV Utrecht.

Quote Het mooiste geluid is het geluid van klapperende vlaggetjes. een voetbalfan

Het versieren van de straat is vaste prik. "Al achttien jaar lang halen we alles uit de kast als Nederland speelt." Via oproepjes door de brievenbus werd er geld ingezameld voor nieuwe spullen.



"Het mooiste is het geluid van de klapperende vlaggetjes, die je zelfs hoort als je in bed ligt", zegt een andere voetbalfan.

Chantal de Koster voor een versierd huis - RTV Utrecht

"Het EK leeft enorm in deze straat", zei bewoner Richard Leugs van de Piet de Koestraat in Groningen eerder tegen RTV Noord. "We doen het om de buurt met elkaar te verbinden. Dat begint zo'n twee weken van tevoren." In Heiligerlee is men nog druk met versieren. Volgens buurtbewoners zijn veel oranjespullen niet makkelijk meer te krijgen. "De Lidl, Xenos, Action: overal zijn de oranje-spullen op. Ja, online kun je nog bestellen, maar dat is veel duurder. En daar komen ook nog eens verzendkosten overheen.'

Quote Ik draai zeven dagen per week, zestien uur per dag. Marco van Daalen van de Vlaggenclub

Dat veel straten en huizen worden versierd, merken verkopers van oranjespullen. "Ik draai zeven dagen per week, zestien uur per dag", zegt Marco van Daalen van de Vlaggenclub uit Mijdrecht. "Het is een gekkenhuis, we hebben het nog nooit zo druk gehad", zei de eigenaar van De Oranjeartikelenshop uit Hengelo vorige week tegen RTV Oost. "Vlaggen met de oranje leeuw erop, zonnebrillen, fluitjes, hoeden, caps, eigenlijk alles wat oranje is, is in trek", zei zijn partner. "We hebben het vermoeden dat mensen na zo'n lange lockdown toch de straten of hun huis willen versieren en behoefte hebben aan een uitbundig feestje."

Oranjespullen in winkels - L1

Overigens zijn niet alle verkopers van oranjespullen tevreden met de verkoop tot nu toe. Dat is bijvoorbeeld in Limburg het geval, blijkt uit een rondgang van de regionale omroep 1Limburg. Volgens Tonny Geraads van Versierhoes Van der Veer uit Venlo komt dat onder andere doordat mensen nog niet in het café naar de wedstrijden kunnen kijken. Marco van Daalen van de Vlaggenclub denkt dat we weer even moeten wennen. Het is immers zeven jaar geleden dat Oranje voor het laatst meedeed aan een eindtoernooi. "Mensen zijn bijna vergeten hoe je het leuk kan maken met Oranje."