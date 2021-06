Aanvoerder Sneijder: 'Afpakken van de band voelde als vernedering'

Toen al was hij hard op weg recordinternational van Oranje te worden en profileerde hij zich binnen en buiten het veld als een van de leiders. De volksjongen uit het Utrechtse Ondiep zat (en zit) nooit om woorden verlegen en doet zich niet anders voor dan hij is.

De middenvelder werd in 2012 bij aantreden van bondscoach Louis van Gaal aangesteld als captain. Als opvolger van Mark van Bommel, die zijn laatste EK had gespeeld, was Sneijder een logische keuze.

In aanloop naar het EK voetbal spraken wij vier aanvoerders over hun tijd bij Oranje. Over waarom de bondscoach bij hen uitkwam, hoogte- en dieptepunten en wat het betekende om leider van het Nederlands elftal te zijn. Vandaag het verhaal van Wesley Sneijder.

"Ik was er echt klaar voor", herinnert hij zich. Hij draagt een Givenchy-shirt en gouden horloge om zijn pols. "Het kwam in een groepsgesprek met wat spelers en Van Gaal tot stand. Ik was toen al een aantal jaren lid van de spelersraad. Die leidende rol binnen het team had ik al, maar nu werd die ook naar buiten toe bevestigd."

"Dat voelde als een vernedering", zegt Sneijder nu. Hij doet z'n armen over elkaar. "Dirk Kuijt was mijn assistent op dat moment - de NPC, de non playing captain - en ook van hem werd-ie afgepakt. Toch veranderde er in onze ogen verder niet zoveel. We wilden gewoon alles op alles zetten bij Oranje. Dan moet je het snel van je afzetten en dat hebben we gedaan. Eigenlijk hebben Dirk en ik elkaar er in die periode doorheen getrokken."

Maar het was diezelfde Louis van Gaal die de band binnen een jaar weer van Sneijder afpakte. Voor de bühne gebeurde dat vrij plotseling: in een oefenduel in en tegen Indonesië kwam niet Sneijder, maar Robin van Persie als captain het veld op, zonder dat daar van tevoren naar buiten toe over was gecommuniceerd.

De weg naar het WK van 2014 was daarna lang. Maar eenmaal in Brazilië maakte Sneijder gehakt van degenen die hem al hadden afgeschreven: niet fit genoeg, niet op niveau. Hij pakte een glansrol, onder meer door te scoren tegen Mexico in de achtste finales. Het was zijn ultieme revanche op Van Gaal.

"Achteraf voelde dat wel zo, ja. Met name omdat ik er stond terwijl niemand het meer van me had verwacht en ik alles had gespeeld. Ik speelde in een andere rol dan ik gewend was bij Oranje, meer in een dienende rol, maar ik wist dat mijn persoonlijke moment van succes zou komen. En die kwam, tegen Mexico."

Het Oranje van nu

Op dat laatste eindtoernooi van Oranje in 2014 was aan vocale leiders binnen het elftal in ieder geval geen gebrek: Van Persie droeg de band, maar op beelden zagen we ook Arjen Robben, Sneijder en Kuijt de groep toespreken.

Zonder captain Virgil van Dijk is het Georginio Wijnaldum die dit EK de kar moet gaan trekken bij Oranje. Maar het is onduidelijk op welke andere spelers dit Oranje verder kan bouwen, zegt Sneijder.

"Ik denk niet dat er genoeg leiders zijn binnen de groep. Daley Blind, van wie je het misschien zou verwachten, is hoe ik hem ken niet iemand die de leiding neemt. En kan Memphis Depay het elftal echt naar zijn hand zetten? Ik moet het nog zien. In al die kwalificatiewedstrijden deden ze het leuk, maar een toernooi is echt wat anders. Ik wil zien wie er echt stappen maakt en de ploeg daarin meeneemt."