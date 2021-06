Van der Poel vanwege verkoudheidsklachten uit Ronde van Zwitserland

Mathieu van der Poel verschijnt vrijdag niet aan de start van de zesde etappe van de Ronde van Zwitserland. De tweevoudig etappewinnaar heeft last van verkoudheidsklachten, meldt zijn ploeg Alpecin-Fenix op Twitter.

In de Ronde van Zwitserland pakte Van der Poel twee ritzeges. In de tweede etappe bleef hij het aanstormende peloton nipt voor en rekende hij af met medevluchter Maximilian Schachmann. Een dag later was de Nederlander de sterkste in de sprint.

Bekijk in de videocarrousel de ritzeges van Van der Poel in de Ronde van Zwitserland: