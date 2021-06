De uitzending van 11 juni

Hoe moet het verder in het CDA?

Pieter Omtzigt haalde donderdag flink uit naar het CDA. In een uitgelekte brief schreef het overspannen Kamerlid dat hij zich niet gewaardeerd voelt bij de partij. De brief is gericht aan de commissie die onderzoek doet naar de lijsttrekkersverkiezing. Volgens politiek verslaggever Arjan Noorlander leest het als "een aanklacht, niet tegen zijn politieke vijanden, maar tegen zijn politieke vrienden".

Wat is er aan de hand bij het CDA? En hoe moet het nu verder bij de partij?