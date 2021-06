Ondanks protesten start Copa América zondag in Brazilië

Het toernooi om de Copa América gaat door in Brazilië. Het Hooggerechtshof in het land wees protesten vanuit de Braziliaanse politiek en een vakbond af tegen het doorgaan van het Zuid-Amerikaanse voetbalkampioenschap.

Titelverdediger Brazilië, waarvan ook de spelers zelf twijfelden over een toernooi in eigen land, opent het toernooi zondag tegen Venezuela. "Wij zijn tegen de organisatie van de Copa América, maar we zullen nooit 'nee' zeggen tegen de Braziliaanse selectie", stond in een verklaring van de Braziliaanse spelers.

Vier eredivisiespelers

Vier voetballers uit de eredivisie doen mee aan de Copa América. Nicolás Tagliafico en Lisandro Martínez van Ajax behoren tot de Argentijnse selectie en Miguel Araujo en Sergio Peña van FC Emmen spelen bij Peru.

De tien deelnemende landen zijn verdeeld over twee poules. Op zaterdag 10 juli is de finale in het Maracanã-stadion van Rio de Janeiro.