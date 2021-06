De Bruyne nog niet fit genoeg voor eerste EK-wedstrijd België

Tijdens de finale van de Champions League, twee weken geleden, liep de middenvelder van Manchester City een gebroken neus en oogkas op. Na een kleine operatie sloot de 29-jarige De Bruyne begin deze week weer aan bij de selectie van bondscoach Roberto Martinez. Wel traint De Bruyne nog apart van de groep.

België moet het de eerste wedstrijd op het EK voetbal doen zonder Kevin De Bruyne. De spelmaker van de 'Rode Duivels' is nog niet fit genoeg om zaterdagavond om 21.00 uur tegen Rusland aan de aftrap te staan.

