Zeker 20 doden bij busongeluk Pakistan

Een busongeluk in Pakistan heeft aan zeker twintig mensen het leven gekost. Ook raakten ten minste vijftig mensen gewond. Het ongeluk gebeurde in de zuidelijke provincie Beloetsjistan.

De bus vervoerde pelgrims die een bezoek brachten aan een heiligdom van een soefi-heilige in die regio. De bus was onderweg terug naar het district Dadu, ook in het zuiden.

De bestuurder verloor de macht over het stuur in een scherpe bocht. Daarna kantelde de bus, zegt een lokale politiefunctionaris. Een van de passagiers zegt tegen het internationale persbureau AP dat de bestuurder herhaaldelijk is gevraagd voorzichtig te rijden. Hij zegt dat de bestuurder naar muziek luisterde en roekeloos reed.

Passagiers op dak

Verschillende passagiers zaten op het dak van de bus toen het ongeluk plaatsvond. Een overheidsfunctionaris zegt tegen AP dat de bus overvol was en dat verschillende gewonden in kritieke toestand verkeren. "Er is geen enkele passagier die geen letsel heeft opgelopen", zegt hij.

Reddingswerkers hebben de doden en gewonden naar een nabijgelegen ziekenhuis gebracht. Verkeersongelukken met dodelijke afloop komen geregeld voor in Pakistan. Vaak zijn ze het gevolg van de slechte infrastructuur en het negeren van de verkeersregels.