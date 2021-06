Grotere en scherpere tv's in huis, maar EK in hoogste beeldkwaliteit vaak nog onbereikbaar

Café tijdens wk-voetbal van 2014 - ANP

De tv-toestellen van Nederlanders zijn sinds het laatste grote toernooi waar het Nederlands elftal actief was sterk veranderd. Waren in 2014 full HD-televisies de standaard, inmiddels heeft bijna de helft van de Nederlanders een 4K-televisie in huis. Ook zijn de beeldschermen een kwart groter dan bij het vorige toernooi, blijkt uit cijfers van marktonderzoeker GFK.

verkochte tv's - NOS

Toch zullen veel bezitters van een 4K-toestel het toernooi 'gewoon' in de lagere full HD-kwaliteit bekijken. Het EK wordt weliswaar in 4K-resolutie uitgezonden bij de NPO, maar de publieke omroep verwacht dat het scherpere signaal slechts zo'n 500.000 tot 1 miljoen huishoudens zal bereiken. Er zijn namelijk nogal wat drempels die tv-kijkers over moeten om het voetbaltoernooi in de hoogste kwaliteit te zien. Zo moet de tv-aanbieder het 4K-signaal doorgeven. Dat is in ieder geval zo bij KPN, Vodafone-Ziggo en Canal Digitaal en bij kleinere lokale spelers: TriNed, SK Veendam, SK Pijnacker, Kabeltex, Breedband Helmond, Open Fiber en Jonaz. T-Mobile Thuis en Youfone doen niet mee en ook NLZiet en NPO Plus geven geen 4K-beeld door. NLZiet kreeg het technisch niet op tijd rond, T-Mobile zegt dat zijn decoders niet geschikt zijn voor de techniek. Duurdere abonnement Een abonnement bij een aanbieder die het signaal wél doorgeeft, is nog geen garantie om het EK in 4K te kijken. Zo moeten klanten van KPN en Vodafone-Ziggo een decoder hebben die de 4K-zender kan verwerken en die alleen bij de duurdere abonnementen wordt aangeboden. Klanten met een complete-abonnement of start-abonnement moeten hun abonnement opschroeven om beeld in 4K te kunnen zien. Kijkers moeten ook goede bekabeling in huis hebben, zoals gezegd een 4K-tv en dan kan, als er afgestemd wordt op het kanaal NPO 1 UHD, gekeken worden naar voetbal in een beeldkwaliteit die vier keer scherper is dan HD-tv.

In de NOS op 3 Tech Podcast van deze week gaat economieredacteur Nik Wouters uitgebreid in op de (on)mogelijkheden om het EK te kijken in 4K. Beluister het in je favoriete podcast-app of hier in je browser.

Volgens Raymond van de Vliet, directeur Content & Programming van Vodafone-Ziggo is het de stap van full-HD naar 4K technisch ingewikkeld. "De stap van SD naar HD was binnen een paar jaar geregeld. De investeringen daarvoor waren veel makkelijker. De stap naar 4K is veel duurder. De tv-producties, de uitzendstraten bij de omroepen, de bandbreedte in de grond, de hardware, daar moet allemaal in geïnvesteerd worden.

grootte beeldschermen - NOS